Elezioni Lazio e Lombardia: il centrodestra in testa

L'affluenza alle ore 15, momento di chiusura dei seggi, è al 41,8%, in calo nettissimo rispetto alle precedenti elezioni quando era al 73,35% e si votava in un giorno solo. Questo dato è riferito al 50% dei 1.882 Comuni al voto.

Elezioni regionali in Lazio e Lombardia, seggi chiusi. Secondo i primi instant poll, il centrodestra è avanti in entrambe le Regioni.

In Lombardia, secondo la prima proiezione di Consorzio Opinio per Rai, Attilio Fontana si assesta in Lombardia al 54,4%. Il candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle Piefrancesco Majorino è al 33,6%, mentre la candidata del Terzo Polo Letizia Moratti è al 10,1% e la candidata di Unione Popolare Mara Ghidorzi è all’1,9%.

In Lazio invece, Francesco Rocca sbanca con una percentuale tra il 50,5 e il 54,5%. Il candidato di centrosinistra Alessio D’Amato si attesta tra il 30 e il 34%. Donatella Bianchi, candidata del M5S è tra il 10,5 e il 14,5%, mentre quella di Unione Popolare, Rosa Bianchi, è tra l’1 e il 3%.

L’affluenza alle ore 15, momento di chiusura dei seggi, è al 41,8%, in calo nettissimo rispetto alle precedenti elezioni quando era al 73,35% e si votava in un giorno solo. Questo dato è riferito al 50% dei 1.882 Comuni al voto.

Comitato Majorino: “Dichiarazioni a risultati definitivi”

“Non commentiamo exit poll, ma parleremo davanti a dati reali e proiezioni. Vi è però un dato reale che è acquisito ed è l’astensione angosciante che preoccupa e obbliga tutti e tutte a una profonda riflessione”. Questa la prima dichiarazione del Comitato Majorino. “Alle scorse regionali del 2018 il centrosinistra perse 20 punti percentuali e sempre di 20 punti è stato il distacco tra centrodestra e centrosinistra in Lombardia alle ultime elezioni nazionali. Successive dichiarazioni quando i risultati saranno definitivi”.

Elezioni Lazio e Lombardia, Tajani: “Lavorare sulla scarsa partecipazione al voto”

“Se gli exit poll rispondono a verità è un successo del centrodestra, nel Lazio molto consistente ma anche in Lombardia. Un voto di fiducia al centrodestra. Invece bisogna lavorare su un altro dato, la scarsa partecipazione al voto”. Questo il commento del ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato dal Tg1.