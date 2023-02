Elezioni regionali in Lazio e Lombardia: Fratelli d’Italia stabile, Lega e Forza Italia recuperano, Pd resiste ma il M5S soffre

Chiusi i seggi in Lazio e Lombardia per il rinnovo delle rispettive amministrazioni regionali. Dai primi exit poll è emerso subito che i due candidati del centrodestra, Attilio Fontana in Lombardia e Francesco Rocca nel Lazio, hanno vinto con un risultato sopra il 50% e molto più alto rispetto alle previsioni dei sondaggi degli ultimi giorni.

Fratelli d’Italia si è confermato come partito stabile, ma non ha travolto i suoi alleati, anzi la Lega ha recuperato e il Partito Democratico, almeno per ora, non ha subito il tracollo temuto da alcuni leader. Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto un risultato insoddisfacente, così come il Terzo Polo.

Inoltre, l’affluenza alle urne è stata allarmante, solo il 40% degli elettori si è presentato, con il Lazio al 37,2% e la Lombardia al 41,67%. Particolarmente significativo il risultato della capitale, dove l’affluenza si è fermata al 33,1%, il valore più basso di sempre.

I risultati hanno anche mostrato i nuovi rapporti di forza politica all’interno e tra le coalizioni. Fratelli d’Italia è risultato il primo partito con il 23,4% in Lombardia e cresciuto al 32,4% nel Lazio, mentre la Lega ha recuperato al 16,3% in Lombardia e al 8,5% nel Lazio. Forza Italia ha ottenuto un buon risultato nel Lazio al 9,8%, ma non in Lombardia dove ha ottenuto solo il 7,2%.

Il Partito Democratico si è attestato al 19,7% in Lombardia e al 20% nel Lazio, mentre il M5S ha ottenuto solo il 6% in Lombardia e l’9,2% nel Lazio. Il Terzo Polo ha ottenuto il 10,6%.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato ai due nuovi governatori per congratularsi con loro e sottolineare l’importanza del risultato per il rafforzamento del governo. Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, ha sottolineato la forza del centrodestra unito e il successo del “gioco di squadra” nei primi 100 giorni di governo.