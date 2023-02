Alfredo Cospito: il pg della Cassazione chiede la revoca del 41bis

Svolta nel caso di Alfredo Cospito. Secondo il procuratore generale della Cassazione non basta essere stato leader di gruppi anarchici o essere considerato un punto di riferimento per far restare l’anarchico al 41bis. Serve invece dimostrare l’attuale legame con il mondo anarchico e insurrezionalista.

Il procuratore Pietro Gaeta, in una requisitoria depositata martedì in vista della Camera di consiglio del 24 febbraio, ha chiesto di revocare il carcere duro e rinviare ad un nuovo esame per Cospito, in sciopero della fame da 115 giorni.

Pg Cassazione: “Serve una base fattuale”

Il motivo è che il 41bis serve per evitare “ulteriori reati o attività di associazione esterna”. Quindi secondo il procuratore, è necessario che emerga una “base fattuale” sulla base di “elementi immanenti e definiti”. Dato che sarebbe riscontrato nell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza su Cospito.

Questo documento potrebbe quindi cambiare le sorti dell’anarchico, che è stato trasferito dal carcere di Opera all’ospedale milanese San Paolo a causa dell’aggravarsi del suo quadro clinico.

Alfredo Cospito rifiuta la sedia a rotelle in ospedale

Intanto Alfredo Cospito ha rifiutato la sedia a rotelle ed è entrato camminando nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano, chiedendo scusa per il disturbo e ringraziando tutti.

Le sue condizioni di salute sono stabili. Fonti accreditate riportato che “la situazione è serena”. L’anarchico è ricoverato perché oltre al cibo si è rifiutato di assumere gli integratori. Per questo “è a rischio edema cerebrale e aritmie cardiache potenzialmente fatali”, anche se secondo le fonti “apparentemente non sembra un soggetto debilitato”.