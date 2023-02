Sanremo, gli ascolti della quarta serata: 66,5 percento di share

La quarta serata di Sanremo fa il pienone. Duetti e cover conquistano gli spettatori: davanti al televisore, sintonizzati su Raiuno, sono 11 milioni e 121mila, pari al 66,5 percento di share. Record assoluto da quando il Festival è condotto da Amadeus. Nel 2022, infatti, gli spettatori furono leggermente superiori: pari, in media, a 11 milioni e 378mila. Ma con uno share più basso, del 60,5 percento. La prima parte (dalle 21:25 alle 23:41) di questa quarta serata tutta dedicata ai duetti è stata seguita da 15.046.000 spettatori, pari al 65,2 percento di share. La seconda parte (dalle 23:42 alle 1:59) è stata seguita da 7.041.000 spettatori, per il 69,7 percento di share.

L’anno scorso, a seguire la prima parte furono in 14 milioni e 731mila con il 59,2 percento di share; la seconda fu seguita da 7 milioni e 543mila spettatori, con il 63,5 percento di share. Un salto in avanti considerevole rispetto al 2021, quando la quarta serata raccolse “appena” 7 milioni e 880mila spettatori. Pari al 44,7 percento di share. Certo, siamo lontani da quella che fu l’edizione dei miracoli: nel 1987, gli spettatori furono 15 milioni e 950mila, per il 68,71 percento di share. Ma ciò non toglie che questa edizione 2023 confermi un trend in assoluta crescita per il festival sanremese. Considerando le prime due serate, secondo i calcoli di Omnicon Media Group, lo share complessivo è stato del 60 percento.

Sanremo, ascolti quarta serata: a premiare il Festival sono i più giovani

A premiare il Festival sono soprattutto gli spettatori più giovani. La fascia di età 15-24 dimostra di apprezzare la kermesse, toccando punte di share del 76,1 percento. Ascolti in aumento per la fascia 25-34 (+10 percento) e 35-44 anni (+8 percento). Rimane solidissima anche la percentuale degli over 65, che registrano una quota di ascolti pari al 24,7 percento. In grande spolvero anche RaiPlay: sulla piattaforma streaming del servizio pubblico, Sanremo ha ottenuto 1,7 milioni di visualizzazioni, +74% rispetto al 2022. I device connessi sono stati 327.000 nel minuto medio, con un picco di 460.000. Le interazioni sui social sono state 20,9 milioni, +78% rispetto al 2022.