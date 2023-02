Al via domenica le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale in Lazio e Lombardia. Previsto un turno unico senza ballottaggio. Vince il candidato governatore che riceve più voti anche se non raggiunge la soglia del 50 percento

Lazio e Lombardia: si vota per il rinnovo dei rispettivi consigli regionali. Nonché per l’elezione del presidente della Regione. Le urne per le elezioni regionali apriranno domenica 12 febbraio, dalle 7 alle 23, e lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15. Per votare serviranno, come di consueto, documento di identità e tessera elettorale. Per il presidente della Regione è prevista l’elezione diretta: un turno unico, senza ballottaggio. Vince il candidato governatore che ottiene più voti, anche se non raggiunge la soglia del 50 percento. In virtù di ciò, per permettere al candidato vincitore di poter contare su una maggioranza solida in consiglio regionale, è previsto un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione che lo sostiene.

C’è un’unica scheda di colore verde. L’elettore può scegliere di: votare solo per il candidato presidente e per una lista. Tracciando un segno solo sulla lista, la preferenza si estende anche al candidato presidente collegato. Si può anche mettere una croce sia sul nome del candidato, sia sulla lista. In alternativa, è previsto il voto disgiunto: si può scegliere cioè una lista e, assieme, un candidato presidente non collegato. È possibile esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio regionale: basta scrivere il cognome del candidato, o nome e cognome, accanto al simbolo della lista a cui appartiene. Si dovrà prestare attenzione anche alla parità di genere. Nel caso si esprimano due preferenze, devono riguardare due candidati di sesso diverso. Se si scelgono due uomini o due donne, la seconda scelta sarà annullata d’ufficio. Lo spoglio inizierà lunedì immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

Elezioni regionali in Lazio e Lombardia: chi sono i candidati

In Lombardia sono candidati Attilio Fontana, presidente uscente, leghista, sindaco di Varese dal 2006 al 2016. Sostenuto dal centrodestra unito; Pierfrancesco Maiorino, sostenuto da Pd e Movimento 5 Stelle. Deputato europeo dal 2019, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano dal 2011 al 2019; Letizia Moratti, vicepresidente uscente di Regione (da cui si è però dimessa), la cui lista civica è appoggiata da Azione e Italia Viva. Infine, Mara Ghidorzi, sostenuta da Unione Popolare. Cinque i candidati nel Lazio: Alessio D’Amato in quota Pd; Francesco Rocca, espressione diretta di Fratelli d’Italia; Donatella Bianchi, ex giornalista che corre per il M5S; infine: Rosa Rinaldi per Unione Popolare e Sonia Pecorilli per il Pci.