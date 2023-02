Sanremo 2023, Grignani show, dalla frecciata a Blanco al messaggio contro la guerra. “Non ho imprecato”

Ha bestemmiato o no? Sanremo 2023 si chiude con questo dubbio per il pubblico che crede che Gianluca Grignani abbia imprecato dopo l’esibizione di Sanremo, mentre Amadeus gli stava donando i fiori.

Il dibattito è cominciato, ovviamente, sui social, ma il cantautore ha smentito: “Non so chi si sia inventato questa cosa, ho detto “porto via” prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. È passato su Rai Uno un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto”, ha dichiarato Gianluca Grignani dopo aver appreso della polemica.

Sanremo 2023: il richiamo di Grignani a Blanco

L’esibizione del cantautore è stata caratterizzata anche da un richiamo al gesto di Blanco della scorsa serata. Mentre cantava Quando ti manca il fiato, Grignani ha chiesto di fermare la musica perché non riusciva a sentire in cuffia: “Errore mio, ho chiesto al fonico di abbassare il volume e adesso non mi sento. L’ho imparato a 50 anni, a 20 non avrei saputo farlo“. L’artista ha in qualche modo giustificato la reazione di Blanco motivandola con la sua giovinezza.

Il messaggio contro la guerra

Ma non è finita. Quando la performance era quasi terminata, si è tolto la giacca e girandosi con le spalle al pubblico ha mostrato una scritta sulla camicia: No war. Infine, il lancio dei fiori al pubblico, dopo averli dimenticati, lasciando Amadeus da solo con in mano il bouquet.