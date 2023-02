Sanremo 2023, Anna Oxa e Madame non hanno litigato: cosa è successo davvero

Sanremo 2023: anche la terza serata del Festival della musica italiana è stata caratterizzata da momenti che hanno fatto parlare. Intorno alle 22 è cominciata a circolare sui social un dietro le quinte che parlava di un litigio tra due big in gara.

Per la precisione il gossip parlava di un lancio di bicchieri colpi d’acqua tra due artiste, A. e M. I loro nomi sono stati presto svelati: Anna Oxa e Madame e il caso ha preso subito il nome di Bicchierigate.

Anna Oxa e Madame: il fatto

Secondo quanto trapelato sui social, Anna Oxa, incrociando Madame, le avrebbe detto: “Vaccinati, figlia mia”, ricevendo come risposta: “Fatti i cazzi tuoi se vuoi ancora campare”.

Entrambe le artiste non sono nuove alle polemiche. Madame infatti, è stata coinvolta in un’inchiesta sui Green pass falsi, mentre Anna Oxa ha mostrato insofferenza nei confronti del pubblico che ha criticato la sua canzone.

Sanremo 2023, la smentita di Madame

Prontamente è arrivata la smentita da entrambe le artiste e anche da parte della Rai. “Madame e la Oxa non si sono mai viste. Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel Fantasanremo di Madame la Oxa è il suo capitano”, sono le parole dell’ufficio stampa di Madame.

La smentita di Anna Oxa

La smentita arriva anche dalla pagina Facebook ufficiale di Anna Oxa: “Non distraetevi per il televoto, ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa. Presenti le forze dell’ordine che sono anche loro senza parole”.

Sanremo 2023: la smentita della Rai

Infine è intervenuta la Rai, attraverso le parole del responsabile della comunicazione Dante Fabiani: “Non esiste questa fantomatica rissa tra la Oxa e Madame. Anna Oxa è in camerino, ora sta con Coletta e chiede di rettificare questa fake che sta girando. Non è assolutamente vera”.