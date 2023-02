Caos pronto soccorso all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Un video girato da un paziente, domenica scorsa, mostra le condizioni in cui versa il reparto dell’ospedale capitolino. L’uomo, munito di smartphone, mostra i pazienti sistemati come si può all’interno dei corridoi. Alcuni adagiati su barelle, altri addirittura a terra. All’ospedale romano, stando a ciò che si vede nelle immagini, mancano non solo i letti: ma addirittura le barelle dove poter far stendere i pazienti. L’uomo che ha denunciato il tutto con un video ha riferito di aver atteso, in quelle condizioni, oltre quindici ore prima di poter ricevere una visita.

L’autore del video ha una flebo attaccata al braccio e, stando in piedi, mostra gli altri pazienti distesi sulle barelle e sul pavimento su teli di fortuna. “Questa è la situazione, neanche una barella”, dice mentre riprende ciò che ha davanti. La situazione critica dei pronto soccorso romani è denunciata da tempo da varie realtà cittadine e associative. Tra cui Cittadinanzattiva e Simeu, che in una lettera aperta pubblicata sul sito “Canale Dieci” parlano di una situazione di crisi “vicina al punto di non ritorno.” Situazione che mette in serio pericolo, da un lato, la salute dei pazienti; dall’altro l’incolumità degli stessi medici e personale sanitario, che subiscono spesso aggressioni per l’esasperazione di chi si ritrova ad aspettare ore per una visita.