Foibe, il Giorno del ricordo: ok di Meloni a comitato per le celebrazioni

“Nessuno deve avere paura della verità. La verità rende liberi. Le dittature – tutte le dittature – falsano la storia, manipolando la memoria, nel tentativo di imporre la verità di Stato“. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrando al Quirinale il Giorno del Ricordo delle foibe.

“Sono passati quasi vent’anni da quando il Parlamento italiano istituì, con una significativa ampia maggioranza, il Giorno del Ricordo, dedicato al percorso di dolore inflitto agli italiani di Istria, Dalmazia e Venezia Giulia sotto l’occupazione dei comunisti jugoslavi nella drammatica fase storica legata alla Seconda Guerra Mondiale e agli avvenimenti a essa successivi“.

“Vessazioni e violenze dure, ostinate, che conobbero eccidi e stragi e, successivamente, l’epurazione attraverso l’esodo di massa. Un carico di sofferenza, di dolore e di sangue, per molti anni rimosso dalla memoria collettiva e, in certi casi, persino negato“, ha aggiunto Mattarella.

Sulle foibe l’Italia “ha ricucito una pagina dolorosa della storia nazionale con la legge n. 92 del 30 marzo 2004“. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando in occasione del Giorno del Ricordo. Il nostro Paese, spiega, “rende il suo tributo ai martiri delle foibe e agli italiani costretti ad abbandonare le proprie case per il solo fatto di essere italiani. La memoria dell’esodo giuliano-dalmata è stata per troppi anni vittima di una vera e propria congiura del silenzio”.

Meloni firma Dpcm per Comitato coordinamento celebrazioni

Per le celebrazioni del Giorno del Ricordo, dalle ore 18 di oggi e fino all’alba di sabato, Palazzo Chigi sarà quindi illuminato con il Tricolore italiano.

Al centro della facciata della sede del Governo sarà proiettata la frase “Io Ricordo“. Lo comunica una nota di Palazzo Chigi dando notizia della firma da parte della premier Giorgia Meloni del Dpcm per la costituzione del Comitato di coordinamento per le celebrazioni del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata.