Zelensky al Parlamento Ue: “L’Europa è la nostra casa”. Meloni: “Inopportuno l’invito di Macron a Parigi”

Dopo l’incontro in Francia, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky sono andati insieme da Parigi al vertice dei capi di Stato e di Governo a Bruxelles.

Mentre sul fronte l’esercito russo ha lanciato una nuova grande offensiva nella regione di Luhansk, il presidente ucraino ha partecipato al vertice dei 27 a Bruxelles come ospite d’onore, dove ha ribadito all’Occidente che servono aerei da combattimento il prima possibile. “L’Europa significa libertà, questo è il nostro modo di vivere e questa è la casa dell’Ucraina”, ha esordito il presidente ucraino al suo discorso all’Europarlamento.

Ieri Zelensky ha parlato ai parlamentari alla Westminter Hall in Gran Bretagna. Dopodiché è andato in Francia dov’è stato accolto dal presidente Macron che ha invitato anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz, per una cena a tre all’Eliseo.

Alla premier italiana Giorgia Meloni non è piaciuta la scelta di Macron di invitare Zelensky a Parigi. E al suo arrivo al Consiglio europeo ha dichiarato: “Francamente mi è sembrato più inopportuno l’invito a Zelensky di ieri perché credo che la nostra forza in questa vicenda sia la compattezza e la comunità. Capisco le questioni di politica interna, ma ci sono dei momenti in cui privilegiare la propria opinione politica interna rischia di andare a discapito della causa e questo mi pare che fosse uno di quei casi”.

Subito è arrivata la risposta di Emmanuel Macron: “Non posso commentare, ritengo che invitare Zelensky fosse parte del nostro ruolo. La Francia ha avuto un ruolo particolare dall’inizio del conflitto”.

La premier dell’Estonia Kaja Kallas, arrivando al Consiglio Ue, ha dichiarato: “Dobbiamo trovare una soluzione europea per usare gli asset congelati alla Russia. Se diamo all’Ucraina i fondi congelati alla Russia, sappiamo che Mosca poi ce li chiederà, ma potremo trovare un accordo più avanti”.

“Una giornata storica per l’Europa. Orgogliosa di annunciare che il Presidente dell’Ucraina Zelensky sarà al Parlamento europeo questa mattina. Per rivolgersi ai popoli d’Europa dalla Casa della democrazia europea“. Così Roberta Metsola su Twitter.