Tutti si aspettavano una serata tranquilla dopo la vicenda che ha visto protagonista Blanco sul palco del Festival di Sanremo. E invece anche la seconda serata si è conclusa con un colpo di scena. Questa volta è stato Fedez, che collegato dalla nave dello sponsor della manifestazione canora, ha cantato Problemi con tutti, un pezzo già noto ai fan, credevano tutti.

Invece il rapper è partito con un freestyle e al termine dell’esibizione ha spiegato che non era stato concordato con la Rai in precedenza: “Il testo non era stato annunciato allo staff Rai, mi assumo piena responsabilità di quello che ho detto”, ha spiegato.

Sanremo 2023: il ricordo di Fedez a Gianluca Vialli

Durante la performance ha anche parlato del tumore che ha affrontato e fatto una dedica a Gianluca Vialli, morto a causa del cancro al pancreas.

Le parole contro Galeazzo Bignami

Nel testo del free style, Fedez ha parlato delle polemiche per la partecipazione di Rosa Chemical, ed ha attaccato il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, fotografato in divisa da nazista: “Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite Forse meglio il viceministro vestito da Hitler”, recita il testo. Il rapper ha portato sul palco la foto di Bignami per poi strapparla.

Sanremo 2023: Fedez contro la ministra Eugenia Roccella e il Codacons

Ma nel pezzo di freestyle c’è stato spazio anche per le critiche alla ministra Eugenia Roccella: “Purtroppo l’aborto è un diritto sì, ma non l’ho detto io, l’ha detto un ministro”. E ancora: “A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti, perché a pestarne di merde sono un esperto. Ciao Codacons, guarda come mi diverto”, ha rappato, criticando il Codacons.