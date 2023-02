Meteo: allerta rossa in Sicilia orientale, spiagge imbiancate sulle coste adriatiche

Il freddo gelido continua ancora con venti, piogge e nevicate, in particolare nella Sicilia orientale e la bassa Calabria. Queste condizioni persisteranno fino a oggi, mentre miglioreranno nel weekend, al Sud e nel settore adriatico.

L’attenzione è rivolta in primo luogo alla Sicilia, dove oggi non mancheranno temporali locali e nubifragi. Lo stesso vale per la bassa Calabria.

Previsioni per venerdì 10 febbraio

Il sito di Meteo.it riporta un possibile maltempo in Sicilia e sulla bassa Calabria, con precipitazioni e rovesci e rischio nubifragi sulla Sicilia orientale, dove nevicherà abbondantemente oltre i 700 metri all’interno. Il resto del Sud è in miglioramento anche se con le nuvole. Bel tempo al Nord.

Le temperature sono ancora sotto lo zero al Nord e e Centro, mente le massime sono in aumento. Da sabato però, la perturbazione sulla Sicilia si sposterà verso la Libia con un conseguente miglioramento del clima e tempo stabile e soleggiato al Centronord e in Sardegna. Annuvolamenti in aumento invece, al Centrosud senza precipitazioni di rilievo. Temperature in aumento soprattutto al Nord.