Canone Rai, la promessa di Giorgetti: dall’anno prossimo via dalla bolletta

L’anno prossimo il canone Rai non sarà più contenuto nella bolletta dell’energia elettrica. Questa la promessa del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, durante un evento elettorale della Lega a Roma.

“Quest’anno io mi sono preso la responsabilità enorme, e ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti, perché siamo arrivati ed è rimasto in bolletta, se no saltava tutto, ma diventa chiaro che dalla bolletta il canone Rai dovrà uscire e quindi l’anno prossimo bisognerà trovare un altro strumento”, ha dichiarato il ministro.

Secondo l’ultimo report dell’Area Studi di Mediobanca su Media & Entertainment a livello internazionale, la Rai ha il canone più basso tra i maggiori Paesi Ue. Il costo è 0,25 centesimi al giorno contro gli 0,32 medi. La tv pubblica tedesca costa 0.58 al giorno, quella britannico 0.50 e quella francese 0,38.

Il canone Rai è stato inserito in bolletta nel 2016 e chi non possiede la tv può richiederne la disdetta. Il costo è 90 euro all’anno diviso in dieci rate mensili ed è indipendente dal numero dei televisori che si ha in casa.