Sanremo 2023: Chiara Ferragni protagonista assoluta della prima serata

Tutti i look dell'influencer, i momenti più divertenti ed emozionanti, come la lettera alla se stessa bambina.

Festival di Sanremo 2023: Chiara Ferragni è stata la protagonista assoluta della prima serata della kermesse canora più amata dagli italiani. Aveva annunciato che sarebbe stata se stessa e non ne ha sbagliata una. Il momento più emozionante è stato quando ha letto la lettera alla se stessa bambina. Quello più divertente invece, quando ha aperto un profilo Instagram ad Amadeus, Amadeusonoio, che in questi minuti conta già 678mila follower. Ma raccontiamo, passo dopo passo, tutti i momenti della coconduttrice.

Sanremo 2023: L’abito manifesto di Chiara Ferragni

Il primo ingresso sul palco è stato con il vestito manifesto. Chiara Ferragni ha sceso le scale con un abito di seta nero a corolla, ispirato alla tradizione Dior e una stola bianca con il claim: “Pensati libera”.

La spiegazione di questo messaggio arriva direttamente dai social dell’influencer: “Le semplici e pur così forti parole arrivano da un’opera di Claire Fontaine che speriamo possano ispirare tutte le donne a sentirsi libere di uscire dal ruolo che è stato loro imposto dalla società. Una presa di coscienza della stessa Chiara Ferragni che lotta per non essere incasellata in uno spazio identificato per lei dal patriarcato, e anche una promessa che lei stessa si fa ogni giorno mentre lotta per non doversi sentire in colpa del suo successo di donna. “Pensati libera” è dedicato a tutte le donne che hanno voglia di sentirsi semplicemente loro stesse senza essere giudicate”.

Sanremo 2023: Chiara Ferragni e l’abito senza vergogna

Il momento clou è stato però il secondo abito che Chiara Ferragni ha indossato. Non un nude look come sembrava quando è scesa sul palco dell’Ariston, ma il suo corpo disegnato sul vestito, come ha spiegato lei stessa: “Questo vestito non è trasparente, è solo un disegno del mio corpo. Ha un significato molto profondo che si lega a quello che sto per dire. In generale, il corpo delle donne non deve mai generare odio e vergogna”.

Anche questo abito è ispirato a un’opera d’arte, la Eva di Lucas Cranach d.Ä, conservata presso il Kunsthistorisches Museum di Vienna.

La lettera alla se stessa bambina

Poi, la lettura della lettera alla se stessa bambina: “Ciao bambina, ho deciso di scriverti una lettera. Tutto quello che faccio, lo faccio per te: per la bambina che sono stata”, ha letto. “Sai cosa ho imparato? Se una cosa ti fa paura, probabilmente è la cosa giusta da fare. Ti dico una cosa bellissima: ho due figli, ma di Fede non ti dico altro. Sì, scoprirai l’amore vero”.

Chiara Ferragni non ha nascosto l’emozione mentre leggeva le sue parole, anche quando ha parlato del ruolo delle donne nella società: “Da donna dovrai affrontare tante battaglie, ma ricorda che essere donna non è un limite, dillo alle tue amiche e lottate insieme per cambiare le cose”.

Sanremo 2023: Chiara Ferragni e l’abito contro l’odio

Il terzo abito indossato è contro l’odio. Un abito peplo bianco che riporta alcune scritte con le critiche rivolte sui social a Chiara Ferragni “sul suo aspetto, sul suo corpo e alla sua libertà si sentirsi donna oltre che mamma”, come si legge sui social dell’imprenditrice digitale. “Le frasi di disprezzo ricamate in perle nere sono le vere offese che ogni giorno gli haters rivolgono alle sue foto postate su Instagram”.

Con questo outfit l’influencer ha fatto in suo ingresso sul palco dell’Ariston insieme con alcune esponenti dell’associazione D.i.R.e che si occupa di violenza contro le donne e gestisce oltre cento centri antiviolenza in tutta Italia e più di sessanta case rifugio per le donne. Chiara Ferragni ha deciso di devolvere tutto il cachet di Sanremo a questa associazione.

Le parole di Antonella Veltri, dell’associazione D.i.R.e

“Grazie Chiara Ferragni e grazie Rai per averci invitate questa sera su un palco così importante a condividere un messaggio che può arrivare davvero a ogni donna e ragazza, aumentando la conoscenza delle attività dei centri antiviolenza nei territori, per consentire a un numero sempre maggiore di donne di uscire da situazioni di violenza. Insieme siamo più forti, è vero. E insieme abbiamo la possibilità e la responsabilità di creare una società più consapevole e pronta al cambiamento culturale necessario per vincere la violenza maschile sulle donne”. Queste le parole di Antonella Veltri, dell’associazione D.i.R.e.

Chiara porta sul palco La gabbia, un messaggio anche a Vittoria

Da casa la piccola Vittoria è stata entusiasta di aver indossato lo stesso vestito di mamma Chiara. Lo ha spiegato sui social Valentina Ferragni, sorella dell’influencer. La piccola di famiglia è l’intestataria principale dell’ultimo messaggio inviato alle donne dal palco di Sanremo.

Anche in questo caso la spiegazione dell’abito arriva dai social, con una foto di Vittoria e Chiara che indossano lo stesso vestito, dal titolo La gabbia. “Liberare le nuove generazioni dagli stereotipi di genere nei quali spesso le donne si sentono ingabbiate”, questo l’obiettivo dell’influencer.

“Questo abito rappresenta la speranza di rompere le convenzioni imposte dal patriarcato. Una speranza che riponiamo nelle bambine di oggi, che saranno le donne di domani. Questo è l’augurio di una mamma alla sua bambina, che possa finalmente gridare Vittoria!”.