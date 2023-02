Meteo: picco di maltempo in Italia, ma migliorerà nel weekend

L’Italia sta vivendo una forte ondata di gelo proveniente dalla Russia ed è in arrivo il picco del maltempo. I metereologi non escludono la formazione di un uragano mediterraneo, il cosiddetto Medicane, che potrebbe causare maltempi al Sud Italia con nevicate anche in Sicilia.

Secondo ilmeteo.it le temperature resteranno sotto la norma ma una successiva estensione dell’alta pressione dall’Europa Nord-occidentale verso le regioni settentrionali contribuirà a smorzare le correnti fredde, portando un rialzo termico già da venerdì, ma soprattutto nel prossimo weekend e l’inizio della prossima settimana.

Previsioni di giovedì 9 febbraio

Secondo il meteo.it sarà soleggiato al Nord e sulle regioni tirreniche, a parte iniziali annuvolamenti a ridosso dei rilievi del Nordovest e nel pomeriggio anche sul Lazio. Nubi altrove, con deboli precipitazioni su Marche, Abruzzo, Molise, Potentino e Salernitano, nevose sui rilievi oltre i 100-300 metri.

Piogge sparse anche in Sardegna, con neve oltre i 400 metri. Precipitazioni più intense in Sicilia e in Calabria con possibili rovesci in serata nella parte orientale dell’isola. Neve intorno a 500-600 metri in Calabria e 700-900 metri in Sicilia.

Il clima sarà ancora freddo anche tra la notte e il mattino al Nord e in parte del Centro, con temperature ancora sotto la media. Venti più forti in Sicilia.

Previsioni per venerdì 10 febbraio

Il sito di Meteo.it riporta un possibile maltempo in Sicilia e sulla bassa Calabria, con precipitazioni e rovesci e rischio nubifragi sulla Sicilia orientale, dove nevicherà abbondantemente oltre i 700 metri all’interno. Il resto del Sud è in miglioramento anche se con le nuvole. Bel tempo al Nord.

Le temperature sono ancora sotto lo zero al Nord e e Centro, mente le massime sono in aumento. Da sabato però, la perturbazione sulla Sicilia si sposterà verso la Libia con un conseguente miglioramento del clima e tempo stabile e soleggiato al Centronord e in Sardegna. Annuvolamenti in aumento invece, al Centrosud senza precipitazioni di rilievo. Temperature in aumento soprattutto al Nord.