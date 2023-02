Sanremo 2023: conduttori, canzoni, ospiti e scaletta, la guida al Festival

Tutto pronto all'Ariston (ma non solo) per l'evento più atteso

Basta chiacchiere, da oggi al Festival di Sanremo 2023 spazio alla musica, ai monologhi, al look e alle polemiche, che state certi non mancheranno. La prima serata dall’Ariston (in diretta su Rai 1 e RaPlay dalle 20.40), aprirà ufficialmente le danze con un trio inedito.

Gianni Morandi prima, Amadeus poi sono pratici di quel palco come conduttori ma non era mai successo di vederli insieme. Facile però che l’attenzione generale sia concentrata questa sera su Chiara Ferragni che esce per una volta dalla sua comfort zone dei social e della moda con un ruolo inedito.

Toccherà a loro presentare i primi 14 cantanti in gara, mentre gli ospiti della prima serata saranno Mahmood e Blanco, vincitori dello scorso anno (e infatti canteranno Brividi), i Pooh oltre ad Elena Sofia Ricci. Smessi i panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti! Arriverà a promuovere la nuova fiction Rai Fiori sopra l’inferno. In più esibizioni di Piero Pelù dal Suzuki stage appena fuori dal teatro ed eseguirà Gigante e Salmo dalla nave Costa Smeralda.

Il programma delle altre serate è già scritto. Mercoledì 8 febbraio altri 14 artisti in gara mentre al fianco di Amadeus e Gianni Morandi arriverà la ‘belva’ Francesca Fagnani. Come ospiti invece i Black Eyed Peas, l’inedito trio Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, oltre al comico Angelo Duro.

Giovedì 9 febbraio una versione più breve delle 28 canzoni in gara e con Amadeus e Gianni Morandi arriverà la stella della pallavolo mondiale Paola Egonu. Ospiti il vecchio e il nuovo della musica italiana, Peppino di Capri e i Maneskin. Il 10 febbraio invece sarà la serata delle cover, che faranno punteggio nella classifica del Festival. A presentare, anche l’attrice Chiara Francini e come ospite il cast della serie tv Mare Fuori.

Sanremo 2023: la scaletta delle canzoni in gara nelle prime due serate

Infine sabato 11 febbraio, la notte del giudizio. Torneranno tutte le 28 canzoni, tornerà Chiara Ferragni, i 5 artisti più votati alla fine si giocheranno la vittoria. Gli ospiti? Un revival italiano e internazionale con Gino Paoli, Ornella Vanoni, Luisa Ranieri ma anche i Depeche Mode. Ma sarà anche la serata di Volodymyr Zelensky, in ectoplasma. Perché quella che doveva essere una presenza del presidente ucraino, almeno in video, si è trasformata in un messaggio agli italiani che sarà letto da Amadeus.

A chi interessano solo le canzoni, ecco la scaletta delle prime due serate con l’ordine di apparizione sul palco:

MARTEDÍ 7 FEBBRAIO

Gianmaria – Mostro

Mr. Rain – Supereroi

Marco Mengoni – Due vite

Ariete – Mare di guai

Ultimo – Alba

Coma_Cose – L’addio

Elodie – Due

Leo Gassmann – Terzo cuore

I Cugini di Campagna – Lettera 22

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Olly – Polvere

Colla Zio – Non mi va

Mara Sattei – Duemilaminuti

MERCOLEDÍ 8 FEBBRAIO

Will – Stupido

Modà – Lasciami

Sethu – Cause perse

Articolo 31 – Un bel viaggio

Lazza – Cenere

Giorgia – Parole dette male

Colapesce Dimartino – Splash

Shari – Egoista

Madame – Il bene nel male

Levante – Vivo

Tananai – Tango

Rosa Chemical – Made in Italy

LDA – Se poi domani

Paola & Chiara – Furore