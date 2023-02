Conti correnti bancari, nuova mazzata sui risparmiatori: chi paga di più

L’inflazione galoppante non pesa soltanto sui beni di largo ma anche sui servizi finanziari di uso quotidiano, come i conti correnti bancari. Nel 2022, come confermano tutti i dati, sono stati il prodotto finanziario che ha subito il maggior rialzo dei costi e il trend continua.

Una ulteriore conferma è arrivata dall’ultima analisi effettuata dagli specialisti di Altroconsumo per il ‘Corriere della Sera’. Generalmente i costi dei conti nelle banche più popolari tra i consumatori italiani sono aumentati dell’8,7%, mentre quelli dei conti online hanno fatto registrare in media un aumento del 2,2%. Risultati che derivano confrontando l’Indicatore dei costi complessivi annuo, standard del 31 gennaio 2023 con quelli del 6 febbraio 2022.

Gli aumenti sono sicuramente figli dell’inflazione, pari 10,1% su base annua a gennaio, ma per ora non degli aumenti sui tassi decisi dalla Banca centrale europea. Ad essere maggiormente colpiti i giovani con +10% e e le famiglie +8,1% mentre poco sotto ci sono i pensionati con +7,9%.

Conti correnti bancari, nuova mazzata sui risparmiatori: online comviene di più

Ma dall’analisi emergono anche altri dati importanti. Quasi tutti i colossi bancari nell’ultimo anno hanno puntato su un rincaro del tasso passivo sullo scoperto: la media è del 17,79%, in decisa salita dal 17,08% di un anno fa. Allo stesso modo sono invece rimasti fermi i rendimenti delle giacenze: la media è dello 0,002% contro lo 0,001% del 2022, nonostante la Bce dal luglio 2022 abbia portato i tassi al 3%.

Allo sportello pagano di più i giovani: 76 euro in media, con oltre 160 operazioni all’anno. Per le famiglie (calcolo su 228 operazioni all’anno) l’aumento è dell’8,11% a 160 euro e per i pensionati del 7,86% a 151 euro. Tra quelli che hanno fatto crescere i costi certamente il conto Smart di Crédit Agricole passato da 153,19 a 180,19 euro e Xme Conto di Intesa SanPaolo passato da 159,70 a 204,80. Il conto più conveniente per le famiglie e i pensionati è quello di Mps e per i giovani di Intesa: zero.

Nelle banche online il costo medio è salito del 2% per le famiglie, del 2,97% per i giovani e dell’1,53% per i pensionati. In assoluto però operando otto banche hanno azzerato i costi: sono Ing, Webank, Bbva, Sistema, Progetto, Ifis, Megliobanca, Illimity.