Matteo Messina Denaro impreca contro Falcone: “Bloccato nel traffico per le commemorazioni di staminchia”

“Io qua, bloccato nel traffico, per le commemorazioni di staminchia”. Sono le parole di Matteo Messina Denaro pronunciate il 23 maggio 2022.

Il capomafia arrestato nelle scorse settimane, quel giorno aveva scattato una foto mentre si trovava in autostrada in direzione Palermo. L’immagine ritraeva il traffico ed è stata inviata in una chat. In allegato, un audio in cui imprecava per essere bloccato nel traffico a causa della commemorazione della strage di Capaci, in cui vennero uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

L’audio di Matteo Messina Denaro

“Io qua, bloccato, con le quattro gomme terra. Cioè non nel senso di bucate, ma bloccate perché sono sull’asfalto e non mi posso muovere per le commemorazioni di staminchia”.



Nell’audio poi racconta un desiderio della madre per l’organizzazione del suo funerale. E Matteo Messina Denaro commenta che la donna non sa che lui sarebbe morto prima di lei.