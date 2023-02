Inps, nuovo servizio per i cittadini: scadenze e benefici con un sms

I conti dell’Inps per il 2023 rischiano di avere un buco pesante, come segnala un articolo di ‘Milano Finanza’. Intanto però l’Istituto lancia un nuovo servizio per facilitare la vita di tutti gli utenti che d’ora in poi non dovranno consultare ma saranno consultati.

Merito del progetto ‘Personalizzazione e proattività’, grazie al quale i cittadini avranno la possibilità di essere raggoiunti da proposte ad hoc. Sono stilate in base ad argomenti di loro interesse, derivanti dalle informazioni già presenti negli archivi. In pratica sarà possibile ricevere promemoria di diversi servizi Inps tramite sms, mail, oppure attraverso l’app.

Gli utenti riceveranno sul loro device una notifica per rammentare una scadenza o avvisare quando sia possibile inoltrare la richiesta di un servizio o di un bonus. Allo stesso modo, quando un utente percepisce una prestazione, l’Inps lo convoglierà ai servizi complementari e lo avviserà sulla scadenza di termini per permettergli gli di effettuare in tempo tutte le pratiche.

Come spiega una nota ufficiale, il sistema è stato progettato applicando tecnologie come software open source per l’automazione cloud-native e intelligenza artificiale. E il progetto nasce, secondo quanto ha anticipato il direttore generale Vincenzo Caridi, per “innovare per semplificare la vita dei cittadini, accompagnando ciascuno ad ottenere facilmente i servizi di interesse”.

Inps, nuovo servizio per i cittadini: tutti devono sapere a cosa hanno diritto

Un progetto realizzato utilizzando i fondi previsti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Per utilizzarlo sarà necessario farerichiesta e autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati accedendo all’area MyINPS, in particolare nella pagina ‘Gestione consensi’. Da un paio di settimane infatti lì è stata attivata una nuova sezione che ancora non tutti conoscono, alla voce ‘Adesione ai servizi proattivi’.

Solo una settimana fa il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, anticopava al ‘Corriere della Sera’ le prossime mosse. Sono in arrivo 20 milioni di mail inviate dall’Inps agli utenti per spiegare loro nel dettaglio le prestazioni cui hanno diritto. Perché spesso sia le famiglie che i lavoratori non presentano domanda, pur potendolo fare, perché non conoscono nel dettaglio le prestazioni di cui avrebbero diritto. Una maggiore informazione quindi va incontro alle loro esigenze.

“Alla nascita di un figlio i genitori riceveranno informazioni sul bonus cui avranno diritto – spiegava Tridico – dal bonus bebè a quello per l’asilo nido fino all’assegno unico. Lo stesso avverrà per i lavoratori pubblici e privati e per i pensionati. Uno dei miei sogni è la domanda di pensione precompilata, che i cittadini troveranno in MyInps già al primo giorno di pensione, così da riceverla il prima possibile”.