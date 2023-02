Totti-Blasi ancora insieme? Sì, ma soltanto in tribunale

Come insegnano Stefano Di Martino e Belen Rodriguez, in amore vale tutto e tornano a crederci anche i fans di Francesco Totti e Ilary Blasi. Perché nelle ultime ore prende corpo un’ipotesi suggestiva per alcuni, surreale per altri: quella di una loro clamorosa riunione.

In realtà almeno per ora l’unico posto buono per vedersi è un’aula di tribunale. Come è successo ancora una volta a Roma per la terza udienza dedicata al caso dei Rolex e delle borsette sparite in quello che pare solo un dispetti tra ex. Meritava di finire davanti ad un giudice senza trovare un accordo? Per loro sì e così sono tornati al tribunale civile di viale Giulio Cesare.

Sorridente lei, che è appena rientrata a Roma dopo quasi due mesi di vacanza in giro per il mondo. Più cupo lui che invece dopo la crociera nei Caraibi tra Natale e Capodanno a casa era già tornato da tempo insieme a Noemi Bocchi.

In attesa di trovare un accordo vero, sempre che arrivi, sulla gestione dei figli e dei loro beni per ora si parla di altro. E secondo la stampa locale con una sorpresa. Perché contrariamente a quanto raccontato nella sua famosa intervista settembrina, l’ex capitano della Roma ha negato di essere stata lui la manina che aveva nascosto gli accessori della moglie.

Borsette preziose, certo, ma non quanto i Rolex, uno dei quali è stato valutato quasi 900mila euro. Problema non di poco conto, perché non basterà dimostrare che è stato Francesco a comprarli, caso mai la moglie potesse dire che sono statoi un regalo. In realtà però secondo indiscrezioni i cinturini hanno larghezza da polso maschile e questo sarebbe un punto a favore di Totti.

Totti-Blasi ancora insieme, Noemi Bocchi invece sembra sparita: i fans sognano

In ogni caso è stata ancora una volta udienza interlocutoria dopo un paio d’ore d’incontro. Nessuno dei due ha voluto parlare all’entrata o all’uscita, con Totti che è sgommato via in fretta. Unica battuta, quella di Alessandro Simeone, il legale che rappresenta Ilary Blasi. “Siamo nelle mani del giudice”, si è limitato a dire e tanto basta.

Il finale di serata però è stato decisamente diverso. Perché la conduttrice Mediaset è uscita a cena in un noto ristorante della Capitale con diverse amiche, a cominciare da Michelle Hunziker come ha raccontarlo ‘La Repubblica’. Con loro al tavolo anche un uomo, mai inquadrato. Ma qualcuno ha sentito la Hunziker parlare in tedesco e quindi ma è scattata l’associazione matematica;: con loro c’era anche Bastian Muller, nuovo compagno di Ilary.

L’uomo che, secondo le riviste di gossip, con la sua presenza e le sue parole è riuscito a farle cambiare idea sulla battaglia legale che stava per ingaggiare. Per questo la Blasi sarebbe disposta finalmente a trovare un accordo con il marito, che diventerà ex una volta firmate le carte. E per questo i nostalgici hanno anche sperato che fosse una prima apertura in attesa di rivederli insieme di nuovo.

Così sono bastati un paio di indizi, a dir vero deboli, per far parlare di un ritorno di fiamma. Noemi Bocchi, la nuova compagna di Totti, non lo segue più sui social ma continua a farlo con Chanel, la seconda figlia dell’ex giallorosso. E poi lui in una serata è stato avvistato da solo e senza l’anello al dito che era diventato simbolo della nuova coppia. Troppo poco, eppure per la prima volta esce la parola crisi.