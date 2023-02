Nerano: la storia a lieto fine del piccolo Gennaro

Ore di tensione, di autentica paura per il piccolo Gennaro, poi fortunatamente risolte in un lieto fine. Siamo a Nerano, frazione di Massa Lubrense, a pochi passi da alcuni dei luoghi più incantevoli della Penisola Sorrentina. Questo luogo sospeso tra la bellezza del mare e le meravigliose calette naturali è stato scenario, fortunatamente solo per poche ore, della scomparsa di un bambino. Il piccolo Gennaro, 3 anni, si trovava in casa assieme alla mamma Giovanna. La quale era impegnata ad allattare il figlio più piccolo, di appena cinque mesi. Pochi secondi, non di più: Gennaro scende dal letto e si allontana verso l’esterno, superando il cortile della villetta e raggiungendo la strada.

La famiglia di Gennaro, con papà Carmine, mamma Giovanna e il fratellino più piccolo, abita in una villetta in collina. Aperta campagna, con intorno una fitta boscaglia e muretti a secco con uliveti e limoneti. Gennaro, alle ore 9:30 circa, è sceso dal letto, ha aperto la porta e il cancelletto che dà sulla strada. Indossava solo un pigiamino azzurro e i calzini. Dopo averlo cercato per circa un’ora intorno casa, Giovanna ha pensato al peggio e ha avvertito i carabinieri. Il padre, Carmine Rotoli, in quel momento era al lavoro. Subito si è precipitato in casa non appena ricevuta la notizia. Dopo le ore di comprensibile apprensione, ha riferito ai carabinieri: “All’inizio ho temuto il peggio. Ho pensato: ecco, me lo hanno portato via, come hanno fatto con Angela Celentano.” Il ricordo di Angela è ancora vivo in queste zone, dato che la famiglia viveva proprio qui, tra gli incantevoli sentieri di Massa Lubrense.

Nerano, le ricerche del piccolo Gennaro: ritrovato in un terrazzamento

Tutta la comunità locale si è smossa senza perdere tempo. Sui social, in particolare nei gruppi cittadini, si sono moltiplicate le informazioni per dirigere al meglio le ricerche e indirizzare al meglio gli sforzi senza perdite di tempo. In molti hanno messo a disposizione dei droni con telecamera incorporata per setacciare al meglio la zona. Dopo cinque ore di ricerche un appuntato scelto dei carabinieri, Salvatore Mercurio, e un giovane chef di nome Fabrizio Mellino hanno visto un pigiamino blu e i capelli biondi di Gennaro. Il quale è stato ritrovato vicino al celebre ristorante “Quattro Passi”, dove Mellino lavora. Un contributo fondamentale il suo, visto che conosce ogni sentiero e ogni terrazzamento della zona. Una storia a lieto fine, un incubo che alla fine si è dissolto. Gennaro è tornato a casa, al sicuro assieme alla sua famiglia.