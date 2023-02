Non avevano il biglietto per il figlio neonato. Arrivati in ritardo al check-in del volo da Tel Aviv a Bruxelles, una coppia di genitori belga ha appreso che bisognava pagare un supplemento per l’imbarco del bambino con carrozzino. Per tutta risposta, i due avrebbero deciso di proseguire l’imbarco lasciando a terra il figlio neonato. Stando alle dichiarazioni riportate dall’emittente Mako, il responsabile del banco check-in del volo Ryanair avrebbe dichiarato: “Non potevamo credere a quello che stavamo vedendo. Mai vista una cosa del genere.”

Anche la Cnn riporta una dichiarazione riguardo la vicenda. Quella di una portavoce della compagnia aerea irlandese: “Lo scorso 31 gennaio, i passeggeri belgi viaggiavano da Tel Aviv a Bruxelles. Si sono presentati al check-in senza la prenotazione per il loro bambino. A quel punto hanno proceduto ai controlli di sicurezza lasciando il piccolo nel passeggino. L’addetto al check-in ha allarmato la sicurezza aeroportuale, che è risalita ai passeggeri. Ora la questione è di competenza della polizia.”

Neonato senza biglietto: cosa prevede il regolamento di Ryanair

È stato proprio il personale della compagnia Ryanair ad aver segnalato l’incredibile episodio alla sicurezza. Secondo il regolamento della compagnia low-cost, i neonati possono essere inclusi durante la fase di prenotazione dei biglietti. Pagando, però, un piccolo supplemento se il bambino è seduto in braccio a uno dei genitori. In caso contrario bisogna riservare un posto ad hoc e pagare il biglietto regolarmente. La coppia belga, evidentemente, ha deciso di “by-passare” entrambe le procedure lasciando, nello stupore generale, il bambino a terra prima degli imbarchi.