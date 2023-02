Netflix, addio agli account condivisi: come trasferire il proprio profilo

Netflix ha deciso di intervenire per fermare l’abitudine degli utenti di condividere la password del proprio account con persone esterne al proprio nucleo familiare.

La stretta potrebbe diventare attuativa già nel primo trimestre del 2023 e la decisione è stata presa il 19 gennaio, durante un conference call per analizzare i dati sui ricavi del quarto trimestre 2022.

La data esatta in cui la società bloccherà la pratica degli account condivisi non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma potrebbe risalire a partire da marzo.

Netflix, addio agli account condivisi: cosa cambia

La novità riguarderebbe l’interpretazione di “nucleo familiare”, che indicherà, da ora in poi, solo un gruppo di persone che vivono nella stessa casa. Il testa è già stato eseguito tramite l’individuazione dell’indirizzo IP che permette di risalire al luogo della connessione.

Se l’anomalia dell’indirizzo IP persistesse per due settimane, gli utenti riceveranno una notifica con la proposta di cambiare l’indirizzo predefinito oppure di pagare una tariffa aggiuntiva per poter utilizzare l’abbonamento in entrambe le abitazioni. A quanto ammonteranno le tariffe non si sa ancora.

Dispositivi mobili

Per quanto riguarda i dispositivi mobili non dovrebbero esserci variazioni. Netflix ha creato una funzione di trasferimento del profilo che permetterebbe di trasferire la cronologia delle visualizzazioni e i consigli a un nuovo account indipendente che avrà un piano di abbonamento diverso.

Netflix: come trasferire il proprio profilo su un altro account

Per trasferire il profilo Netflix bisogna accedere alla piattaforma da web o dall’app e selezionare il proprio profilo. Fare clic sull’icona e premere su Trasferisci profilo, che permette di avviare la procedura.

Dopodiché ci sono tre passaggi. Fare clic su Conferma dopo aver letto tutto quello che c’è da sapere e le conseguenze del trasferimento del profilo. Viene chiesto l’inserimento dell‘indirizzo email del nuovo profilo e di una password.

Poi va fatta la procedura di verifica che avverrà attraverso la ricezione di una email da parte della piattaforma con le istruzioni per portare a termine la procedura. Terminata la fase si potrà usare immediatamente il nuovo account.

Dopo che è stato fatto il trasferimento del profilo, il proprietario precedente riceverà una notifica del passaggio e potrà così realizzare un nuovo profilo per un nuovo utente, membro della sua famiglia.