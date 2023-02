Massimiliano Sestito: chi è il killer della ‘ndrangheta evaso dai domiciliari

Le forze dell’ordine ricercano in tutta Italia Massimiliano Sestito, ritenuto affiliato alla ‘ndrangheta catanzarese e condannato per mafia.

Il detenuto è evaso dagli arresti in casa a Pero, nel Milanese, dove viveva insieme con l’anziano padre. Ha 52 anni. Ha manomesso il braccialetto elettronico ed è scappato.

Massimiliano Sestito ha condanne per due omicidi: una a 30 anni per la morte di Renato Lio, un appuntato dei carabinieri nel 1991 e un’altra all’ergastolo nel 2013 per il boss Vincenzio Femia, ritenuto il referente di Roma della cosca Nirta di San Luca. Il 12 gennaio era stato scarcerato da Terni e messo ai domiciliari per decisione della Corte di Appello di Assise di Roma.

Massimiliano Sestito era evaso anche nel 2013

Non è la prima volta che Sestito evade. L’aveva già fatto nel 2013, mentre si trovava in regime di semilibertà che gli era stato concesso dal carcere di Rebibbia. Venne preso mentre si trovata al mare nel Salernitano.

Massimiliano Sestito è ritenuto un esponente della cosca Iezzo Chiefari Procopio, ma dopo l’omicidio del carabiniere era stato “rimproverato” perché quel delitto avrebbe portato “troppo scompiglio nel territorio”. Nel suo curriculum criminale ci sono arresti per associazione mafiosa e traffico di droga.

Gli investigatori: non ha risorse economiche per sostenere una lunga latitanza

Secondo gli investigatori il detenuto non avrebbe capitali per sostenere una lunga latitanza, anche se una rete criminale potrebbe comunque riuscire a nasconderlo. Al suo avvocato Salvatore Staiano Sestito aveva detto di non aver soldi per pagarlo, ma che sarebbe andato a lavorare per ripagarlo in caso di assoluzione.

L’uomo ha manomesso il braccialetto elettronico ed è evaso dagli arresti domiciliari. Il cavo del braccialetto elettronico è stato trovato tagliato in due.