Yana Malayko, trovato il corpo tra i rovi di un campo

Il cadavere è stato trovato dai carabinieri durante le ricerche insieme con alcuni volontari. In carcere Dumitru Stratan, l'ex fidanzato della giovane donna.

È stato ritrovato il corpo di Yana Malayko, la 23enne ucraina uccisa dall’ex fidanzato Dumitru Stratan il 20 gennaio. Il rinvenimento è avvenuto tra i rovi di un campo al confine tra la provincia di Mantova e di Brescia, intorno alle 15.15 circa di oggi, mercoledì 1 febbraio, nelle vicinanze di un’azienda florovivaista.

L’uomo indiziato per la morte della giovane, 33 anni di origini moldave, è recluso in carcere, fermato il 21 gennaio per l’omicidio volontario premeditato e l’occultamento del cadavere.

Il cadavere è stato trovato dai carabinieri durante le ricerche insieme con alcuni volontari. Si trovava in via del Benaco, vicino a una centrale elettrica sotto una catasta di legna.

Sul posto sono giunti il procuratore capo di Mantova Emanuela Fasolato. Secondo gli inquirenti il cadavere è “verosimilmente” di Yana Malayko. Al termine delle operazioni di polizia scientifica la Procura predisporrà gli accertamenti tecnici e l’autopsia.