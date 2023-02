Milano, ragazza di 25 anni trovata morta all’Università Iulm

Una ragazza di 25 anni è morta all‘Università Iulm di Milano. Il suo corpo è stato trovato questa mattina, mercoledì 1 febbraio, alle 6.45 circa, da un custode che stava facendo il giro di apertura degli istituti.

Si trovava in un bagno nei pressi di alcune auto, all’interno dell’edificio 5 che è situato su via Santander. Dal palazzo di cinque piani è possibile accedere anche al Giardino Iulm, al residence e al caffè letterario.

Ipotesi del suicidio

In questi minuti sul posto sono in corso i rilievi della sezione scientifica dei carabinieri e il 118 per la constatazione del decesso. Secondo i primi esami degli investigatori, gli elementi sul luogo fanno pensare a un suicidio.

Il cadavere della giovane è stato trovato con una sciarpa attorno al collo con l’altra estremità appesa a una porta.