Una capsula radioattiva ritenuta pericolosissima sarebbe caduta da un camion nell’Ovest dell’Australia, tra Perth e Newmann. È grande 6 millimetri per 8 e le autorità australiane la stanno cercando da diversi giorni.

Il veicolo avrebbe perso il dispositivo lungo il tragitto e sarà difficile trovarla a causa delle sue dimensioni. Il rischio per chi si avvicina ad essa è molto alto per le radiazioni e possibili ustioni, oltre che per il pericolo di contrarre il cancro.

La capsula, un “misuratore di densità” veniva usata nel sito minerario di Gudai-Darri nell’Australia occidentale, per misurare la densità del minerale di ferro che la miniera estrae. L’azienda che si occupa di questi lavori è finita nel mirino, non solo per aver scavato in un sito sacro, ma anche per l’indicente. Si è detta “dispiaciuta e molto preoccupata”.

Il dispositivo contiene Cesio-137, come ha dichiarato un portavoce del gigante minerario anglo-australiano Rio Tinto.

“L’esposizione alla capsula equivale a ricevere in pochi istanti la quantità di radiazioni naturali che riceviamo in un anno”, ha spiegato il direttore sanitario della Regione Andrew Robertson.

Come è stata persa la capsula radioattiva

Non è chiara ancora la dinamica che ha portato a smarrire questo dispositivo. L’ultima volta è stata registrata il 12 gennaio in uscita dalla miniera di Gudai Darri, a bordo di un mezzo specializzato dotato di un contatore Geiger che non ha mai emesso allarmi. La sua scomparsa è stata denunciata solo il 25 gennaio.