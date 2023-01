Un vasto incendio si è sviluppato nell’outlet di Castel Romano, nei pressi della Capitale. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 22:30 del 30 gennaio in un capannone di rivendita dell’area commerciale di Castel Romano, in via del Ponte di Piscina Cupa. Ad andare a fuoco, secondo le informazioni ricevute dai vigili del fuoco, è stato lo store “Orizzonte” dell’outlet. A intervenire per domare le fiamme sono stati gli stessi vigili del fuoco, inizialmente con cinque squadre. Al lavoro anche un mezzo aeroportuale.

Le operazioni di spegnimento sono durate per tutta la notte e si sono protratte fino alla mattina del 31, quando i pompieri hanno fatto sapere che le squadre erano ancora pienamente attive sul territorio. E che, data la gravità dell’incendio, erano nel frattempo diventate ben quindici. La struttura andata a fuoco è grande più di 3mila metri quadri, gravemente danneggiata dall’incendio. Le fiamme hanno raggiunto l’altezza di 10 metri. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per avere ragione del grande incendio. Sono ora al vaglio le cause.