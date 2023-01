Grande festa in casa Napoli. La vittoria contro la Roma porta la squadra azzurra a +13 sull’Inter. Mai, nella storia dei campionati a tre punti, la capolista ha avuto un distacco così rilevante sull’immediata inseguitrice in classifica a questo punto del campionato. A inizio girone di ritorno, la squadra di Spalletti può lasciarsi andare ai festeggiamenti e mettere da parte, almeno per una sera, la classica scaramanzia napoletana. Dopo la vittoria per 2 a 1 contro la Roma, firmata Osimhen e Simeone, è lecito sognare. E lo sa bene anche il presidente degli azzurri, Aurelio de Laurentiis.

Dopo la partita del Maradona la festa è esplosa dentro e fuori lo stadio. Il giornalista Carlo Alvino ha pubblicato, su Twitter, un video che ritrae proprio il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis in una veste a dir poco inedita: quella del tifoso sfegatato. Nelle immagini si vede il patron del Napoli seduto nel suo van, guidato da un autista, mentre cerca di farsi largo tra la folla. Una folla che, come lecito aspettarsi, è assolutamente in delirio. Festa grande tra i tifosi mentre lo stesso de Laurentiis, dall’interno del van, si lascia andare a una grande esultanza: agitando i pugni in segno di vittoria e incitando i supporter azzurri.

De Laurentiis festeggia coi tifosi: entusiasmo alle stelle a Napoli

Un festante delirio che era difficile anche solo immaginare a inizio stagione, con il presidente travolto dalle critiche dopo le cessioni illustri di Insigne, Mertens e Koulibaly. Il Napoli, grazie a nuovi innesti di qualità e a una compattezza di squadra solidissima, è invece riuscito ad arrivare laddove nessuno si sarebbe mai aspettato durante la scorsa estate: primo posto in classifica, con una distanza abissale rispetto a Inter e Milan, e con un girone di ritorno che può gestire con relativa tranquillità. Per i tifosi azzurri, dopo anni di attesa, è arrivato il momento di sognare. In attesa della primavera, quando il campionato darà i suoi verdetti definitivi.