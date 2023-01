Bollette del gas, arrivano i primi tagli: quanto risparmieranno gli italiani

La conferma ufficiale è attesa a giorni perché l’Arera (Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente) comunicherà i valori delle bollette del gas per le famiglie in tutela solo il prossimo 2 febbraio. Ma come ha anticipato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, da febbraio famiglie e aziende potranno cominciare a respirare.

Parlando durante un appuntamento della Lega a sostegno del candidato alla Regione Lombardia, Attilio Fontana, Giorgetti si è sbilanciato. “Contiamo che da inizio febbraio i costi del gas possano scendere di circa il 40% in bolletta. Stiamo anche lavorando ad un meccanismo per il quale si paghino a un prezzo che ho definito ‘politico’ i consumi in linea con i precedenti. E poi con prezzi che seguono il mercato le eccedenze, premiando i virtuosi e chi risparmia nei consumi”.

Un primo passo concreto in attesa di capire quello che succederà con le bollette della luce. Per quelle però i consumatori dovranno aspettare un po’ di più, perché l’aggiornamento è trimestrale e quindi arriverà soltanto il 1° aprile. Da quella data in poi dovrebbero scattare anche le misure del governo per contenere i prezzi e andare incontro alle esigenze dei consumatori. Un piano generale che tutta l’Europa sta studiando, anche se già alcuni Paesi come Germania e Olanda da tempo hanno adottato misure di contenimento dei prezzi per l’energia.

Bollette del gas, arrivano i primi tagli: le prime stime parlano di risparmi certi

Il ministro Giorgetti ha anticipato che non sarà semplice arrivare ad una soluzione definitiva in tempi brevi, ma resta una delle priorità del governo. “Mi sembra comunque che le cose vadano un po’ meglio, anche perché abbiamo trovato altri che ci vendono gas e il mercato si è calmato rispetto al recente passato. Quindi sono moderatamente ottimista”.

Il progetto resta quello di cui Giorgetti ha parlato nei giorni scorsi. Creare una fascia di consumo protetta per tutti, che copra il 70-80% del costo. Il resto della spesa, sarò più bassa per chi riuscirà a risparmiare nei consumi.

Dopo le parole del ministro sono arrivate anche le prima stime concrete. Secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia ha parlato all’Ansa, “Con il crollo subito a gennaio dal prezzo spot del gas, per il mese di gennaio dovremo avere un taglio del 33%” delle bollette, dopo l’aumento del 23% di dicembre”. Quindi per una famiglia tipo il risparmio dovrebbe essere di poco superiore ai 700 euro annui.

Secondo il Codacons invece una riduzione delle tariffe del gas pari al 40% a gennaio significherebbe un risparmio sulla bolletta del gas pari a 845 euro a famiglia, sempre su base annua. Ma soprattutto potrebbero anche calare i prezzi dei generi di primo consumo.