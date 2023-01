Caro bollette, il nuovo piano del governo: sconti per i più virtuosi

Aiuti in tempi di pandemia, aiuti anche adesso che quell’emergenza appare alle spalle ma i prezzi di gas e luce continuano ad essere altissimi complice il conflitto in Ucraina. I sostegni a famiglie e imprese italiane continueranno anche dal 1° aprile 2023, la conferma è arrivata direttamente dal governo.

Ne ha parlato nelle ultime ore il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ospite di Telefisco de Il Sole 24 Ore. Un sostegno differente anche rispetto al recente passato come si intuisce dalle anticipazioni: “Prima del 1° aprile il governo intende intervenire per mitigare gli aumenti di prezzo a famiglie e imprese probabilmente in una forma diversa rispetto a quella che è stata finora, figlia dell’emergenza”.

Ad essere maggiormente premiati, con costi che saranno ridotti in modo proporzionale, saranno quelli non tanto che consumano di meno, ma lo fanno nel modo giusto: “Stiamo studiando meccanismi più efficienti in termini di aiuto rispetto all’andamento dei consumi che orientino le famiglie e premino i comportamenti virtuosi”, ha aggiunto Giorgetti.

Caro bollette, il nuovo piano del governo: il modello è quello della Germania

La base di partenza dovrebbe ricopiare quello che già succede in Germania oppure in Olanda, Paesi da questo punto di vista molto più avanti dell’Italia. Il costo della bolletta energetica dovrebbe essere diviso in due parti distinte: fino al 75-80% un prezzo calmierato da parte dello Stato, mentre il resto del prezzo sarà pagato dai consumatori a tariffe di mercato, in modo da creare un incentivo per risparmiare.

E lo stesso provvedimento, o molto simile, riguarderà anche le bollette delle aziende che operano in Italia con maggiori incentivi fiscali che spingano all’utilizzo di energie rinnovabili.

A monte però c’è un problema maggiore che riguarda il prezzo all’ingrosso dell’energia. Questo sistema infatti può funzionare soltanto se il prezzo medio del gas calerà in modo deciso rispetto a quello che l’Italia sta pagando al momento.

Fino al 31 marzo invece saranno in vigore i provvedimenti adottati dall’inizio dell’anno. Quindi taglio dell’Iva al 5% per il gas e proroga di un anno per la fine della Maggior Tutela del gas. Ma nel Decreto Aiuti quater è stata anche inserita la proroga del credito d’imposta per imprese sulle bollette di luce e gas per il mese di gennaio 2023. Inoltre era stato innalzato da 600 euro a 3.000 euro il tetto dei cosiddetti ‘fringe benefit’, cioè i premi aziendali che le aziende possono erogare ai dipendenti per affrontare il caro bollette.