Viaggiavano oltre il limite orario dei 50 chilometri orari che vige nei centri abitati e in sei in un’auto omologata per quattro. Potrebbero essere queste le cause principali che avrebbero determinato l’incidente sulla via Nomentana, nel quale sono morti Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, Giulia Sclavo e Flavia Tosi, i cinque giovani tra i 17 e i 22 anni, che hanno perso la vita nella notte tra giovedì e venerdì a Tor Lupara, frazione di Fonte Nuova.

Insieme con loro c’era un sesto amico, Leonardo Chiapparelli, rimasto gravemente ferito e attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant’Andrea.

I carabinieri stanno indagando sull’esatta dinamica dell’incidente. L’auto è stata sequestrata e i filmati delle telecamere di videosorveglianza potrebbero tornare utili per capire com’è avvenuto l’incidente. Ascoltati anche testimoni. La Procura ha aperto un fascicolo di inchiesta contro ignoti ed ha disposto l’autopsia ai corpi delle vittime. Un atto dovuto, per accertare se i ragazzi fossero alterati dall’assunzione di alcol o droghe.

Incidente sulla Nomentana: la dinamica

Secondo una prima ricostruzione, gli amici, nati e cresciuti insieme a Tor Lupara, avevano trascorso la serata in un locale poco distante dal luogo della tragedia, per festeggiare il 17esimo compleanno di Flavia Troisi. Alla guida dell’auto c’era Valerio Di Paolo. La Fiat 500 era di proprietà della madre. Improvvisamente il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo, che avrebbe prima urtato lo spigolo di un marciapiede, per poi sbalzare. Così l’impatto contro un palo della luce e contro un albero e la 500 si sarebbe ribaltata diverse volte, terminando la propria corsa cappottata.

Valerio, Simone, Alessio e Flavia sarebbero morti sul colpo. Giulia invece, sarebbe deceduta dopo il trasporto al policlinico Umberto I.