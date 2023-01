I lavori top del momento secondo Linkedin: ci sono alcune sorprese

Lingue, Lettere o Medicina? Nessuna di queste facoltà è vincente, almeno secondo gli ultimi dati forniti da Linkedin che ha messo in fila le 25 professioni in più rapida ascesa negli ultimi cinque anni, da gennaio 2018 a luglio 2022.

Attenzione, non stiamo parlando di quelle che rendono di più (anche se in molti casi è pure vero), ma di quelle che gli utenti del celebre social network cercano maggiormente. Qui si incontrano domande e ricerche di professionisti affermati e di giovani che ai affacciano al mondo del lavoro. Sono in particolare dirigenti e freelance, professionisti in diversi settori che hanno ormai messo da parte lo smart working degli ultimi tre anni ora vogliono ripartire, se non lo hanno già fatto da tempo.

Dalle loro ricerche nasce quindi questa classifica nella quale compaiono competenze vecchie e nuove ma soprattutto nuove come vedrete dalla classifica. Molti lavori d’intelletto, più che manuali, che ormai sono praticati sia dagli uomini che dalle donne quasi in egual misura. E quasi tutti hanno posizioni aperte presso le aziende per chi desidera un nuovo sbocco professionale, oppure vuole dare una svolta alla sua vita.

I lavori top del momento secondo Linkedin: scoiprte cosa c’è sul podio

In testa a questa speciale classifica di Linkedin, al primo posto l’Addetto allo sviluppo commerciale. Una figura professionale da sempre legata alle vendite ma ora anche al marketing aziendale. Come spiega il social network infatti chi fa questo mestiere si occupa di cercare nuovi clienti e suggerire prodotti che soddisfino le loro esigenze. I più ricercati sono nel campo della tecnologia e dei mezzi di comunicazione, ma anche dei servizi finanziari. Attenzione però, perché in genere le aziende cercano personale che abbia almeno 2 se non più anni di esperienza in questo settore.

Sul podio virtuale anche il Sustainability specialist, figura professionale che immagina e poi supervisiona le strategie di sostenibilità all’interno delle aziende. E poi l‘Analista Soc che sta per Security Operations Center. Sono i responsabili della sicurezza informatica aziendale che devono avere competenze in sicurezza informatica e delle reti.

Appena sotto, il Customer success manager che gestisce il portfolio clienti di un’azienda con l’obiettivo di fidelizzarli. Ma anche lavori se vogliamo più antichi, come i direttori di farmacia (in questo caso almeno 4 anni di esperienza richiesta), e i data engineer che si occupano di sviluppare i sistemi per renderli adatti a usi analitici.

E poi tra i primi dieci ci sono cloud engineer, cyber security engineer, machine learning engineer e i responsabili dello sviluppo aziendale. Scendendo, tra gli altri troviamo esperti tecnici in grado di vendere soluzioni informatiche e responsabili ufficio acquisti. E poi molti lavori legati alla tecnologia, ma anche i consulenti legali e i brand specialist, quelli che gestiscono l’immagine di un certo marchio aziendale.