Un superyacht da 15mila cavalli il cui design è tutto Made in Italy. Lo studio Lazzarini presenta Plectrum, progettato per essere lo yacht più veloce della sua categoria grazie a un sistema uguale a quello di un aliscafo. L’ispirazione, per lo studio italiano, è giunta dai catamarani dell’America’s Cup, in particolare il Modello Prada 2023. Invece di essere spinto dal vento, però, Plectrum è sostenuto da motori da 5000 cavalli ognuno. Sollevandosi sopra la superfice dell’acqua prima di partire grazie ai tre motori alimentati a idrogeno.

La velocità massima è 75 nodi, circa 140 chilometri orari. Il più veloce mai progettato. Il sistema ad aliscafo è regolabile in base alle esigenze di navigazione e la larghezza varia tra i 15 metri (quando lo yacht è ormeggiato/ancorato e le “ali” sono chiuse) e i 20 metri ( 2,5 metri per lato, mentre naviga a velocità elevata). La costruzione è interamente in materiali compositi di fibra di carbonio. “Plectrum” ha quattro piani, in quello principale sono presenti sei cabine per gli ospiti e una suite per il proprietario. Lo yacht ha anche la possibilità di far atterrare elicotteri, ha un garage centrale per due gommoni e un altro posteriore per “giocattoli” acquatici e un’auto. Il lancio è previsto per il 2025.