Carri armati all’Ucraina, la furia di Mosca: “Vi seppelliremo”

Il Cremlino non ha accolto bene la decisione di Berlino di inviare i carri armati Leopard 2 all‘Ucraina e l’escalation è già in corso. Molti utenti di Tsargrad, sito di informazione ultranazionalista, per dimostrare il dissenso, ha fatto riferimento a Nikita Kruscev, citando una sua frase del 1956: “Vi seppelliremo”, detta durante un discorso agli ambasciatori del blocco occidentale.

Non sarà solo la Germania ad inviare i carri armati. Berlino infatti, autorizzerà anche altri Paesi, tra cui la Polonia, ad inviarli. E anche gli Stati Uniti manderanno gli stessi mezzi a Kiev tra qualche mese, quando avranno terminato di produrli. La decisione di Usa e Germania viene letta dalla Russia come la prova definitiva che il conflitto abbia superato definitivamente i dissidi con l’Ucraina, arrivando a un vero e proprio scontro con l’Occidente.

Carri armati all’Ucraina: il commento di Putin

Vladimir Putin non ha commentato direttamente l’invio dei Leopard. Ma durante un discorso agli studenti dell’Università moscovita Lomonosov ha affermato che i contingenti militari presenti in Germania vanno considerati come truppe di occupazione della Seconda guerra mondiale. “Noi ce ne andammo volontariamente, legalizzando la fine di questo stato di possesso. Gli Stati Uniti invece no”.

Tutte le armi, dichiara il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, “bruceranno come le altre, ma costeranno molto di più con il prezzo che come al solito verrà pagato dagli europei e non dagli americani”.