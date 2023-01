“È urgente che l’Unione Europea sviluppi una nuova visione nei confronti” dei Balcani occidentali e “metta l’allargamento” alla Regione “tra le sue priorità”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo video-intervento in apertura della conferenza “L’Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione”, iniziativa della Farnesina e del ministro degli Esteri Antonio Tajani, in corso a Trieste.

“Portare più Italia nei Balcani”. Ecco “l’obiettivo di questo Governo”. E la Conferenza sui Balcani in corso a Trieste è un tassello di questo percorso. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video intervento. “E’ quello che ci chiedono tutti gli amici della regione, l’ho constatato personalmente in occasione del vertice a Tirana. Siamo protagonisti nella regione ma dobbiamo rinnovare questa presenza e investire nei settori strategici”, ha aggiunto Meloni.

Meloni, “allargare ai Balcani”. Tajani: “Regione che deve diventare parte del mercato europeo”

Dello stesso avviso il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “La giornata di oggi deve serve a riunire tutte le forze italiane dei diversi settori, imprenditoriali e politici, anche con la benedizione dell’Ue, per lanciare una presenza sempre più forte del nostro Paese in una regione che deve diventare anche parte del mercato europeo. Noi siamo per un’accelerazione” dei processi di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali, ha detto il ministro a margine della conferenza.