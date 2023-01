Manifestazione sotto la sede della Regione Campania in via Santa Lucia, a Napoli. Un centinaio di persone, aderenti al Comitato Centri per l’Impiego della Regione Campania e alle sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil, si sono date appuntamento per chiedere che l’ente sblocchi le 1840 assunzioni autorizzate dal Ministero del Lavoro. “Si tratta – dicono dalla piazza – di persone, tutte diplomate e laureate, che hanno superato un concorso e che oggi dovrebbero lavorare negli uffici della Regione. Invece di stare qui in strada a manifestare.”

In particolare, sono 641 le assunzioni ancora da completare a fronte di un investimento di 73,6 euro annui di risorse statali assegnate a copertura dei nuovi posti di lavoro. Su 1840 assunzioni autorizzate dal Ministero, sono 1199 le unità di personale ancora da mettere al lavoro. L’annoso problema dello scorrimento delle graduatorie nei centri dell’impiego è quindi alla base del presidio di questa mattina, 24 gennaio: “Questi ragazzi sono tutti idonei – continuano i manifestanti – siamo davvero stanchi: nonostante ci sia una forte carenza in tutti i nostri uffici per l’impiego, questi ragazzi sono bloccati da mesi. Le risorse il ministero le ha stanziate; le graduatorie sono lì. Occorre solo procedere alle assunzioni.”