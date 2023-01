Un derby di calcio che si trasforma in follia collettiva. Domenica 22 gennaio si giocava il match tra Paganese e Casertana, valido per il campionato di serie D, girone G. La gara è stata però preceduta da violenti scontri tra opposte fazioni di ultras: da un lato i supporter di casa della Pagani, provincia di Salerno, e dall’altro quelli della squadra di Caserta. Nonostante i precedenti imponessero l’etichetta di match “a rischio”, la trasferta dei casertani non è stata vietata. Ed è così che sono partiti gli scontri, con gli ultras della Casertana accerchiati nonostante fossero scortati dalle forze dell’ordine.

La colonna degli ultras casertani era composta da due autobus scortati da alcune auto dei carabinieri. L’agguato dei paganesi è avvenuto tra via San Domenico e via Leopardi. Uno dei due autobus è stato dato alle fiamme, le quali hanno lambito anche alcuni balconi posti ai piani più bassi delle abitazioni circostanti. Alcuni residenti hanno documentato con lo smartphone la follia collettiva che si è scatenata domenica pomeriggio tra le strade di Pagani. Ricevendo, per tutta risposta, offese, intimidazioni e calci verso i cancelli d’ingresso da parte degli ultras. Il bilancio dei violenti tafferugli è di tre feriti tra cui un carabiniere, che ha riportato un taglio alla gamba. Due tifosi della casertana sono dovuti ricorrere alle cure mediche: il primo ferito agli occhi, un secondo intossicato dal fumo.

Paganese-Casertana, follia ultras. Il Viminale: “Procederemo col massimo rigore”

Sulle violenze a Pagani sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Il Ministero dell’Interno fa sapere che è pronto a procedere col massimo rigore nei confronti dei responsabili degli incidenti e delle due tifoserie. In più sarà sviluppato un protocollo da applicare durante le trasferte a rischio relative alle serie inferiori, sulla scorta di ciò che è stato già intrapreso in Serie A, B e C.

Il sindaco di Caserta: “Si è sfiorata la tragedia”

“Esprimo la più ferma condanna nei confronti degli intollerabili atti di violenza che hanno colpito i tifosi della Casertana in trasferta a Pagani. Si è sfiorata la tragedia e i nostri ragazzi hanno corso un rischio enorme”, commenta il sindaco di Caserta, Carlo Marino. «Ai tifosi va la massima vicinanza della città, così come solidarietà esprimiamo alla Casertana Calcio. Questi sono episodi di pura delinquenza, che offendono lo sport e la convivenza civile. Mi auguro quanto prima che i responsabili di questi comportamenti criminali vengano assicurati alla giustizia.”