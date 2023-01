Terremoto a Roma, paura nella notte: è il secondo dell’anno

Un forte boato, molta gente in strada ma nessun danno. Si sono svegliati così, nel cuore della notte gli abitanti della zona Est di Roma e dei comuni limitrofi. Colpa di una scossa di terremoto misurata con una magnitudo come ha reso noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

In base ai dati dati forniti dall’Ingv il sisma è cominciato agttorno alle 2:46 con ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a 8 chilometri da Colonna e a 9 da Tivoli. Tra i comunipiù vicini anche anche Guidonia Montecelio (dove si giocherà la Ryder Cup di golf a fine settembre), Gallicano nel Lazio e Monte Porzio Catone.

Al momento i controlli sono ancora in corso, soprattutto sulla stabilità delle abitazioni, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose. Non è tuttavia mancato però l’allarme tra i residenti nella zona colpita dal sisma, con molti che via social continuano a chiedersi se sia il caso o meno di fae rientro in casa.

Terremoto a Roma nella notte: è il quarto caso nel giro di un mese

In realtà come ha confermato alle agenzie il comando provinciale dei Vigili del fuoco della Capitale la situazione sembra sotto contro. “Nessuna segnalazione di danni è giunta alla sala operativa fuoco di Roma per la scossa di magnitudo 3.2 registrata dall’Ingv alle 2:46 tra i comuni di Colonna, Tivoli e San Gallicano nel Lazio”.

Quella zona della Capitale in effetti è un’area a rischio sismico. E nelle ultime settimane la terra sta tremando parecchio. Si tratta della quarta scossa di terremoto registrata nella stessa zona dopo quelle del 13 dicembre 2022, del 23 dicembre e del 1° gennaio 2023 sempre con epicentro negli stessi comuni.

Questa notte però la terra ha tremato anche lungo la costa nord orientale della Sicilia. L’epicentro è stato registrato in mare alle 3:43, con una magnitudo stimata di 2.7. E poi alle 4:26 un sisma di magnitudo 2.3 nella costa marchigiana, a circa 40 chilometri di distanza da Fano e Pesaro.