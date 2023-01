Un “matrimonio” per celebrare l’uscita dell’album Rush. I Maneskin scelgono un evento promozionale assai singolare per promuovere il loro nuovo disco in uscita oggi, 20 gennaio. Damiano, Vittoria, Thomas ed Ethan hanno pronunciato il loro personalissimo “sì” in Palazzo Brancaccio a Roma, vestiti di bianco e ognuno dotato di un mazzo di fiori rossi. Dopo aver attraversato la sala del teatro, hanno raggiunto l’altare (un palco con candelabri e fiori rossi) dove ad aspettarli c’era l’ex direttore di Gucci, Alessandro Michele.

L’evento è rimasto segreto fino all’ultimo. Dopo che nei giorni scorsi era apparso un video in cui Thomas, chitarrista della band, suonava la marcia nuziale, si sono moltiplicate le ipotesi su che tipo di evento sarebbe stato messo in scena. Eccoci, quindi, di fronte al matrimonio dei Maneskin: una “unione nel nome del rock and roll” come hanno dichiarato loro stesso al momento dei “sì”. “È un rito pagano col quale giuriamo fedeltà a noi stessi e ai nostri fan. È successo tutto velocemente: vogliamo celebrare la nostra musica e il nostro amore nel nome del rock.”

Il “matrimonio” dei Maneskin: tanti vip tra gli invitati

Tra gli invitati all’originale cerimonia c’erano i registi Baz Luhrmann e Paolo Sorrentino; Fedez, Manuel Agnelli e Machine Gun Kelly; E poi: Paulo Dybala, Sabrina Impacciatore, Paolo Sorrentino, Fletcher Donohue, benedetta Porcaroli, Cathy La Torre, Floria Sigismondi. Prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, l’album “Rush” è stato registrato in giro per il mondo tra Los Angeles, Tokyo e Italia.