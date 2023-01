In un video rilasciato dai Ros dei carabinieri vediamo Matteo Messina Denaro nei suoi ultimi istanti di libertà. Poco prima dell’arresto. Nel filmato si vede il capomafia uscire dalla clinica Maddalena di Palermo poiché ha appena terminato l’accettazione. Messina Denaro si dirige verso l’auto, dove ad attenderlo c’è il suo autista che da Campobello di Mazara l’ha portato presso la clinica palermitana. Di lì a poco, il boss avrebbe dovuto sottoporsi al suo ciclo di chemioterapia. I carabinieri, però, sono riusciti a intercettarlo prima e ad arrestarlo dopo 30 anni di latitanza.

Il boss Messina Denaro si trova ora nel carcere dell’Aquila, dove dovrebbe trascorrere anche la sua detenzione in regime di 41-bis. E proprio dal carcere di massima sicurezza della città abruzzese, il boss di Castelvetrano dovrebbe collegarsi in videoconferenza durante l’udienza del processo che vede alla sbarra i mandanti delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Quelle dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il processo sarà celebrato davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta.

Al boss non saranno negate le cure in carcere. Già oggi dovrebbe sottoporsi alla prima seduta di chemioterapia. Dopo i primi controlli medici, lo staff ha dato il via libera allo svolgimento delle terapie nella struttura penitenziaria dell’Aquila. Nel carcere di massima sicurezza è giunto anche il garante dei detenuti per sincerarsi delle condizioni del boss. L’inchiesta che ha portato alla cattura di Messina Denaro è stata coordinata dal procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, e dal procuratore aggiunto Paolo Guido.