Capaci e via d’Amelio: Matteo Messina Denaro rinuncia a presentarsi al processo

Sul fronte delle indagini, è stata sequestrata la casa della madre del vero Bonafede ed è stato convalidato l'arresto di Luppino: "Non sapevo che quello fosse Matteo Messina Denaro", ha detto al giudice.

Le autorità del carcere avevano allestito una stanza con l’attrezzatura per partecipare al processo, ma Matteo Messina Denaro ha rinunciato a presentarsi.

A dare la comunicazione, la presidente della Corte di Assise d’Appello Maria Carmela Giannazzo.

Il capomafia è imputato a Caltanissetta come mandante per le stragi di Capaci e di via D’Amelio, con le quali Cosa Nostra uccise i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il processo è stato rinviato al 9 marzo.

E fino a che non è stato stabilito il rinvio, nell’Aula del Tribunale c’è stato un videocollegamento con una sedia vuota e una telecamere che inquadrava un muro.

Le indagini: sequestrata la casa della madre del vero Bonafede

Sul fronte delle indagini dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro invece, questa mattina è stata posta sotto sequestro la casa della madre di Andrea Bonafede, l’uomo che avrebbe prestato la sua identità al capomafia.

L’abitazione è situata sempre a Campobello, a pian terreno, ha due ingressi ed è disabitata da tempo perché la madre del geometra vive insieme a una delle sue figlie.

Luppino al gip: “Non sapevo che fosse Messina Denaro”

Intanto si è svolta l’udienza dell’unico presunto favoreggiatore arrestato, Giovanni Luppino, colto in flagranza di reato insieme con Matteo Messina Denaro quando è stato arrestano nella clinica Maddalena di Palermo. L’uomo è ritenuto l’autista del boss, e all’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip nel carcere Pagliarelli ha dichiarato: “Non sapevo che quello fosse Matteo Messina Denaro. Solo un pazzo avrebbe dovuto accompagnarlo sapendo che si trattava del boss”.

Il gip convalida l’arresto del presunto autista

Ed ha aggiunto: “L’ho accompagnato perché doveva sottoporsi alla chiemioterapia”. Il gip di Palermo Fabio Pilato ha convalidato l’arresto di Giovanni Luppino, accusato quindi di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena. “A me è stato presentato come cognato di Bonafede, è stato proprio lui a farmelo conoscere. Io mi sono solo prestato ad accompagnarlo. Solo un pazzo lo avrebbe fatto per Matteo Messina Denaro”.