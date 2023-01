Il maltempo flagella il Centro-Sud Italia. Forti piogge stanno interessando da ieri le regioni del Lazio e della Campania: nelle ultime 36 ore svolti dai vigili del fuoco 700 interventi. Nella serata di ieri una tromba d’aria ha colpito il territorio di Valmontone (RM) causando danni a tetti di edifici e l’evacuazione di 9 nuclei familiari. A Roma 120 le richieste di soccorso portate a termine: la maggior parte di queste per piante e cornicioni pericolanti. Squadre del Comando di Viterbo hanno effettuato 50 interventi per danni dovuti a vento e pioggia nelle zone della valle del Tevere tra Orte e Attigliano (TR).

In Campania la maggior parte degli interventi: qui i vigili del fuoco hanno effettuato 520 interventi di soccorso. Maggiormente colpita la provincia di Salerno. A San Marzano sul Sarno squadre fluviali hanno evacuato alcuni nuclei familiari bloccati in casa per allagamenti; anche a Pagani, in via Filettine, le squadre fluviali hanno effettuato l’evacuazione di alcune famiglie bloccate nelle loro case per allagamenti. A Napoli crolla un’impalcatura di 4 piani su via Aniello Falcone, al Vomero, per fortuna senza gravi conseguenze. Crollato anche un albero in pieno centro, a piazza Cavour. Leggermente ferita una persona che però ha rifiutato le cure mediche.

Maltempo, flagellate le province di Salerno e Avellino

Colpita dal maltempo anche la provincia di Avellino, dove sono stati svolti 100 interventi. Nella notte maggiori criticità si sono registrate nell’alta Irpinia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di una frana lungo la SS 7 Bis Ofantina. Nella prima parte della clip video il lavoro effettuato ad Avellino per la rimozione e messa in sicurezza di un grosso albero nel Rione San Tommaso, nella seconda parte le operazioni di stanotte a Montefalcione (AV) per la rimozione di un albero caduto su strada.