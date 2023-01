Nuovo video rilasciato dall’Arma dei carabinieri in cui si vede il boss mafioso Matteo Messina Denaro salire sull’elicottero all’aeroporto militare Boccadifalco di Palermo. Il velivolo dei carabinieri lo condurrà verso Pescara e poi al carcere di massima sicurezza dell’Aquila, sempre in Abruzzo. Il capomafia è stato condotto verso il penitenziario tramite un trasferimento in auto, accompagnato da un’imponente scorta di carabinieri dei Ros.

Messina Denaro è stato arrestato nella mattinata di ieri, lunedì 16 gennaio, nella clinica Maddalena di Palermo. Dove era in cura da circa un anno per un tumore al colon con metastasi al fegato. A effettuare l’operazione sono stati i carabinieri dei Ros su mandato della procura di Palermo. Il capomafia di Castelvetrano era in fila per un tampone. Successivamente sarebbe poi entrato in clinica per sottoporsi alle cure di cui necessita. In un altro video rilasciato sempre dai carabinieri si vede il boss entrare tranquillamente, da solo, all’interno della clinica col volto travisato da cappello, mascherina e occhiali. Era sceso poco prima dall’auto, guidata dal suo autista che è stato a sua volta arrestato.