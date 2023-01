Nuovo video rilasciato dai carabinieri in cui si vede Matteo Messina Denaro il giorno del suo arresto. Stavolta siamo nei minuti precedenti la cattura: il capomafia entra tranquillamente, da solo, all’interno del cortile della clinica Maddalena di Palermo. Cappello, occhiali scuri e mascherina ne travisano di fatto il volto. Le immagini sono state girate dalle telecamere di sicurezza della clinica palermitana, poco prima che Messina Denaro si mettesse in fila per effettuare il suo tampone. Da lì a pochi minuti i Ros avrebbero dato il via alla loro operazione.

Matteo Messina Denaro entra, come detto, da solo. Dopo essere sceso dall’auto guidata dal suo autista, anch’egli arrestato nell’ambito dell’operazione coordinata dalla procura di Palermo. Nelle immagini vediamo il capomafia camminare a passo svelto, cappello in testa e volto coperto dalla mascherina. Mentre passa sotto la telecamera di sorveglianza, sembra volersi “celare” ancora di più, stringendosi al petto il bavero del montone. Il boss, come ricostruito dalle indagini, era in cura da circa un anno nella clinica palermitana sotto il falso nome di Andrea Bonafede. Persone realmente esistente, ora sottoposta a interrogatorio per comprendere perché abbia prestato il proprio nome, identità digitale e documenti.