Matteo Messina Denaro è stato arrestato oggi, lunedì 16 gennaio, a Palermo. I Ros hanno dispiegato un ingente numero di forze per mettere in sicurezza la clinica a Palermo dove il boss si recava sotto falsa identità per sottoporsi alle cure contro un tumore. Alle 9,35, il boss Matteo Messina Denaro è stato portato via in un furgone dalla clinica Maddalena di Palermo dai militari del Ros. Il furgone nero è stato scortato da alcune gazzelle carabinieri fra gli applausi dei palermitani arrivati. Nel video il momento dell’arresto di un suo fiancheggiatore.