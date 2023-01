I media riportano che l'aereo, proveniente da Kathmandu, si sarebbe schiantato e avrebbe preso fuoco in fase di atterraggio.

Potrebbero essere morte tutte le 72 persone che erano a bordo dell’aereo della Yeti Airlines che oggi è precipitato in Nepal. A dare la notizia, l’emittente tv indiana News28. Domani sarà lutto nazionale.

A bordo del veicolo c’erano 4 membri dell’equipaggio e 68 passeggeri. Tuttavia, le ricerche per cercare eventuali superstiti sono ancora in corso.

“Finora abbiamo recuperato 29 corpi e anche inviato alcuni sopravvissuti in ospedale per le cure”. Così Gurudutta Dhakal, assistente capo del distretto di Kaski all’agenzia di stampa Afp.

Secondo il quotidiano indiano The Economist Times, a bordo dell’aereo c’erano diversi stranieri, tra cui cinque italiani, quattro russi, un irlandese e due sudcoreani.

I media riportano che l’aereo, proveniente da Kathmandu, si sarebbe schiantato e avrebbe preso fuoco in fase di atterraggio in una zona abitata tra il vecchio aeroporto di Pokhara e il nuovo, inaugurato di recente. Ancora ignote le cause dell’incidente.