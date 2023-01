“In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne”. In un video pubblicato su Instagram, Chiara Ferragni spiega che il suo compenso a Sanremo sarà devoluto alla lotta contro la violenza sulle donne. In particolare, l’imprenditrice e influencer fa sapere che la donazione (di cui non è stata rivelata l’entità) sarà rivolta alla rete antiviolenza nazionale D.I.RE. “Ci sono atteggiamenti da non sopportare – continua Ferragni – che vanno riconosciuti per dire non me lo merito”. L’imprenditrice parlerà di questi, come di altri temi, durante le due serate in cui sarà ospite sul palco del teatro Ariston.

Chiara Ferragni a Sanremo, l’impegno nella lotta contro la violenza sulle donne

Ferragni sarà co-conduttrice a Sanremo, al fianco di Amadeus, il 7 e l’11 febbraio. Nel video rilanciato anche da suo marito Fedez spiega: “Non giustifichiamo mai chi cerca di metterci dei limiti, chi cerca di sminuirci quotidianamente, di non farci sentire abbastanza, chi non vuole veramente la nostra libertà ma ci vuole tenere in gabbia, e fidiamoci delle persone che ci vogliono proteggere e vogliono vederci libere e felici, perché sono quelle le persone alle quali dobbiamo stare accanto.”

Chiara Ferragni ha girato il suo video indossando la maglietta con scritto “Girls supporting girls.” Un modo per sottolineare i motivi della sua scelta: “Ho avuto modo di conoscere la Presidente di D.i.Re e alcune delle operatrici che tutti i giorni lavorano sul campo, sono loro le vere eroine che mi hanno ancora di più convinta a iniziare questo percorso che spero si evolverà nei prossimi anni». Ferragni ha poi ringraziato per il supporto la Rai e lo stesso Amadeus «senza cui – ha scritto – questa iniziativa non sarebbe stata possibile.”