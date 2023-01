Superbonus al 110%, sale ancora il valore delle detrazioni: superati i 62 miliardi

Ma il Superbonus 110% sta per terminare e stanno per scattare le regole dell'agevolazione al 90% per il 2023.

Superbonus 110%: l’ammontare dei lavori ha quasi raddoppiato la cifra dei 33,3 miliardi stanziati fino a oggi per l’agevolazione.

Secondo Enea, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, il 31 dicembre gli investimenti totali sono arrivati a 62,49 miliardi di euro.

Le detrazioni a fine lavori a carico dello Stato sono previste per 68,74 miliardi. Le certificazioni di conformità degli interventi sono 359.440 e solo i lavori conclusi costeranno allo Stato 46,63 miliardi, con detrazioni già maturate per 51,29 miliardi.

Le cifre per le ristrutturazioni green e per l’efficientamento medie per un condominio è stato di quasi 600mila euro. Nel caso degli edifici unifamiliari invece, l’investimento medio è stato di circa 113mila euro, mentre i proprietari di villette indipendenti hanno speso in media 97mila euro.

Superbonus 110%: le Regioni che ne hanno usufruito di più

Le Regioni che hanno usufruito maggiormente del Superbonus sono la Lombardia, che conta 10,84 miliardi di investimenti ammessi a detrazione nel 2022, seguono il Veneto con 6,1 miliardi, Lazio con 5,67, Emilia Romagna con 5,36 miliardi, Campania con 4,6 miliardi di euro, Piemonte con 4,4 miliardi e Sicilia con 4,1 miliardi.

Cosa cambierà adesso

Ma il Superbonus 110% sta per terminare e stanno per scattare le regole dell’agevolazione al 90% per il 2023. Lo sconto scenderà al 70% nel 2024, e al 65% nel 2025.

L’agevolazione per i condomini resterà al 110% fino alla dine di quest’anno se si rispetta una delle seguenti condizioni: la presentazione della Cilas presentata entro il 25 novembre 2022 dopo una delibera dell’assemblea, la presentazione della Cilas dopo il 25 settembre 2022 ma entro il 31 dicembre successivo e la delibera entro il 18 novembre.

I proprietari di edifici familiari potranno usufruire del Superbonus al 110% se hanno presentato la Cilas entro il 25 novembre 2022, altrimenti si scende al 90% entro il 2023.