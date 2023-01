Uomini e Donne, clamorosa uscita di scena: commozione in studio, nessuno se lo aspettava

Nessuno si aspettava questa clamorosa uscita di scena a Uomini e Donne. La commozione in studio è stata molto forte, perchè nessuno se lo aspettava.

Sin dalla fine di dicembre si aspettavano le indiscrezioni riguardo le registrazioni delle nuove puntate. Questo perchè ci si aspettava che potesse arrivare almeno una Scelta da parte di un tronista. Sia Lavinia Di Mauro che Federico Nicotera, infatti, da diverso tempo stanno approfondendo la conoscenza solamente con due corteggiatori.

Le cose, però, avrebbero preso una piega inaspettata. Quello che rivelano le indiscrezioni sulle registrazioni è che nessuno dei due sembrerebbe, per il momento, aver preso una Scelta. Ha generato salpore il fatto che nel frattempo il nonno di Nicotera abbia smesso di seguire Carola su Instagram: può significare che il nipote abbia già scelto Alice?

Uomini e Donne, ecco la clamorosa uscita di scena

Nella puntata di Uomini e Donne che è andata in onda l’11 gennaio è successo ciò che nessuno si aspettava. Dopo l’iniziale confronto fra Gloria e Riccardo, che continuano a non convincere il pubblico del loro amore, è stato il momento di Biagio Di Maro. Anche lui vede una buona fetta del pubblico che lo avversa, e fra questi c’è anche Tina Cipollari.

Subito dopo, è stato il momento di Federico Dainese. Il giovane tronista ha chiamato entrambe le sue corteggiatrici, la bionda Elena Croce e Vincenza Botti. Dal momento che si tratta di un formato insolito, si è capito subito che c’era nell’aria un annuncio molto importante da parte del protagonista del Trono Classico.

Lavinia Mauro commossa: “Mi dispiace tanto, eravamo molto legati”

Federico Dainese ha inziato rivolgendosi ad Elena, contro cui è stato molto duro e diretto: “Fuori da qui, una persona che parla come hai fatto tu, io non la vado a cercare”. Ha poi voluto chiarire che il suo silenzio non significava che approvasse o che non avesse sentimenti. È stato dunque chiaro che Elena non era la scelta di Federico.

Il tronista si è poi rivolto a Vincenza, a cui ha spiegato di non avere dei sentimenti forti per lei: “Non sono così superficiale da scegliere una ragazza solo in base all’aspetto fisico”. A questo punto Maria De Filippi è intervenuta per chiarire che Dainese aveva scelto di lasciare il trono. Prima di uscire, però, non ha risparmiato una frecciatina a Gianni Sperti, che sembrerebbe averla presa sportivamente: “Ti ho massacrato… Hai fatto bene…“.